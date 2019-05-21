Maliyet arttı inşaat durdu

TÜİK’in “İnşaat Maliyet Endeksi, Mart 2019” raporuna göre inşaat maliyet endeksi (İME), bir önceki aya kıyaslar yüzde 1.47, bir önceki yılın aynı ayına kıyaslar yüzde 26.95 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2.02, işçilik endeksi yüzde 0.27 arttı. Yine bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27.16, işçilik endeksi yüzde 26.48 arttı.



Öte yandan TÜİK’in “Yapı İzin İstatistikleri, Ocak-Mart, 2019” raporu na göre, belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatları, ilk üç ayda bir önceki yıla göre bina sayısında yüzde 42.5, yüzölçümde yüzde 37.7, değerde yüzde 19.8, daire sayısında yüzde 45.9 azaldı.