Maliyet arttı inşaat durdu

Ekonomik kriz altında düşen satışlar nedeniyle dibe vuran inşaat sektörü, maliyet artışlarıyla da zor günler geçiriyor.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 21 Mayıs 2019 Salı, 23:09

[Haber görseli]TÜİK’in “İnşaat Maliyet Endeksi, Mart 2019” raporuna göre inşaat maliyet endeksi (İME), bir önceki aya kıyaslar yüzde 1.47, bir önceki yılın aynı ayına kıyaslar yüzde 26.95 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2.02, işçilik endeksi yüzde 0.27 arttı. Yine bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27.16, işçilik endeksi yüzde 26.48 arttı.

Öte yandan TÜİK’in “Yapı İzin İstatistikleri, Ocak-Mart, 2019” raporu na göre, belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatları, ilk üç ayda bir önceki yıla göre bina sayısında yüzde 42.5, yüzölçümde yüzde 37.7, değerde yüzde 19.8, daire sayısında yüzde 45.9 azaldı.

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