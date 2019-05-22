Dolar'da son durum

Dolar kuru dün Merkez Bankası'nın aldığı iki kararın ardından hareketli bir gün yaşadı. 6 ila 6.10 arasında dalgalanan dolar/TL, 22 Mayıs sabahında 6.06 seviyesinde başladı. Piyasada S-400 konusu sıcaklığını korurken, dışarıda ticaret savaşları, Fed tutanakları ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin konuşması izleniyor.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba, 08:44

Dolar kuru dün Merkez Bankası'nın aldığı iki kararla birlikte dalgalı bir seyir izledi. Güne 6.03 seviyesinde başlayan kur gün içerisinde 6 liraya kadar indi.

Merkez Bankası mayıs ayının ilk haftasında yaptığı 150 baz puanlık örtülü sıkılaştırmayı dün kaldırdı. TCMB, önce swap faizlerini yüzde 24'e indirirken, ardından piyasayı yüzde 25.5 gecelik faiz yerine bir süre önce ara verdiği repo ihaleleriyle fonlayacağını açıklamasıyla kur 6.09 seviyesine dek yükseldi.

22 mayıs sabahı dolar/TL 6.06 seviyesinde. Euro ise 6.76 liradan işlem görüyor. Petrol fiyatları ise yarım puan üzerinde düşerek 72 doların altında.

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