Dolar'ın ateşi yükseldi

Dolar kuru dün Merkez Bankası'nın aldığı iki kararla birlikte dalgalı bir seyir izledi. Güne 6.03 seviyesinde başlayan kur gün içerisinde 6 liraya indi.

Merkez Bankası mayıs ayının ilk haftasında yaptığı 150 baz puanlık örtülü sıkılaştırmayı dün kaldırdı. TCMB, önce swap faizlerini yüzde 24'e indirirken, ardından piyasayı yüzde 25.5 gecelik faiz yerine bir süre önce ara verdiği repo ihaleleriyle fonlayacağını açıklamasıyla kur 6.09 seviyesine yükseldi.

Dolar/TL bugün 6.06 seviyesinde. Euro ise 6.76 liradan işlem görüyor. Petrol fiyatları ise yarım puan üzerinde düşerek 72 doların altında.