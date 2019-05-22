Bakan Varank: Son gün 28 Mayıs, yaptırmayana 2 bin 101 TL ceza

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca TBMM'de görüşülerek, kabul edilen 'Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi' ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yasa ile kullandığı ölçü aletinin muayenesini farkında olmadan yaptırmayan esnafa bir defaya mahsus muafiyet getirilecek, ölçü aletlerini kullanan esnafa kesilen idari para cezalarındaki orantısızlık giderilecek, pazar esnafının kullandığı tartılar ile akaryakıt istasyonlarındaki sayaçlara verilecek cezalarda da ayrıma gidilecek. Düzenleme ile ayrıca ölçü aletinin türüne, kullanıldığı alana göre adil ceza sistemi getirilecek.



'28 MAYIS SON TARİH'



1 Aralık 2018 tarihi öncesini kapsayan değişikliğe göre, idari para cezası ile karşı karşıya olan esnaf, 28 Mayıs'a kadar başvurması halinde bu cezalardan muaf olacak. Bu durumda bulunan esnafın, muafiyetten yararlanması için 28 Mayıs'a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerine veya yetkili muayene servislerine başvuruda bulunarak, ölçü aletlerinin muayenesini yaptırması gerekiyor. Belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, bu düzenlemeden faydalanamayacak.



Mevcut durumda pazarda sebze ve meyve satan esnafın kullandığı terazi ile kuyumculardaki hassas tartı veya binlerce litre satış hacmine sahip petrol istasyonunda kullanılan akaryakıt sayacına, kanuna aykırılık durumunda aynı idari para cezası uygulanıyordu. Yapılan değişiklik ile artık ölçü aletinin türü, kullanıldığı işin niteliği, yapılan ticari işlemin parasal değeri ölçüt alınacak. Bu kriterlere göre alt ve üst limitler belirlenerek, adil ceza sistemi hayata geçirilecek.



CEZASI 2 BİN 101 TL



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ölçü aletlerini kullanan esnafımız, sehven veya başka sebeplerle muayene sürelerini geçiriyor ve ceza ile karşı karşıya kalıyordu. Bazen kesilen ceza, ölçü aletinin değerini aştığı için esnaf tartı aletini ıskartaya çıkartıyordu" dedi.

Bu durumdaki esnafın yeni bir ölçü aleti alma yoluna gittiğini kaydeden Bakan Varank, "Küçük esnafımız yaklaşık 150-200 TL değerindeki tartısını, unuttuğu için veya başka sebeplerle muayene ettirmediğinde bunun cezası 2 bin 101 TL. Bu durumda esnafımız, cezayı ödemek yerine yeni bir tartı alıyor. Elektrik, su sayacı, taksimetre gibi diğer ölçü aletlerinde de benzer bir tablo var" dedi.