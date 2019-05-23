AKP'li belediyeden suya fahiş zam: 'Yoktan var etmek Allah’a mahsustur'

SASKİ Meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, komisyondan gelen SASKİ Genel Müdürlüğünün “su ve atıksu tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili teklif maddesi” görüşüldü.

İçme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam yapılmasını öngören madde, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi meclis üyelerinin itirazına rağmen, meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı.

''YOKTAN VAR ETMEK ALLAH'A MAHSUSTUR''

Maddenin kabul edilmesinin ardından açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ''Emekli, dar gelirli, asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızı mağdur etmek gibi bir düşünce noktasında azami ölçüde dikkat edildi. Hepimiz insanız. Yoktan var etmek Allah’a mahsustur'' ifadelerini kullandı. Demir, ''Böyle bir gündemle gelmemeyi isterdim. Ama almamız gereken kararlardan da geri duramam” dedi.

SEÇİM ÖNCESİ YÜZDE 15 İNDİRİM YAPILMIŞTI

31 Mart seçimleri öncesinde Samsun'da, 1 0cak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere su fiyatlarında yüzde 15 yüzde 15 indirim yapılmıştı. SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız bu indirime ilişkin, “Geçen dönem yapılan yüzde 15 indirim düzenlemesi meclis tarafından yapılmış olan bir indirimdir. Ancak bizim bugünkü yapmış olduğumuz tarife İSKİ Kanunu ve SASKİ hükümlerine göre yapılmış bir tarifedir” ifadelerini kullandı.