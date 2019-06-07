Yetkin: G20 Hazine ve Maliye Bakanları Zirvesi'ne Berat Albayrak katılmıyor

En büyük 20 ekonomiye sahip ülkenin oluşturduğu G20 grubunun Hazine ve Maliye Bakanları ile Merkez Bankası Başkanları Zirvesi 8-9 Haziran’da Japonya’nın Fukuoka şehrinde gerçekleşecek.

Murat Yetkin'in yetkinreport sitesinde yer alan yazısına göre, Zirvede Türkiye’yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak temsil etmeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye’yi zirvede Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu temsil edecek. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ise dünyanın en önemli mali zirve toplantılarından biri olan G20 zirvesinin Merkez Bankası bölümünde yerini alacak. G20 kaynaklarına göre, zirveye bakan düzeyinde temsilci göndermeyen diğer ülkeler Rusya, Brezilya ve Meksika.

Geçen yıl Arjantin’de Hazine ve Maliye Bakanı olarak katıldığı ilk zirveyi “tarihi ve kritik önemde” sözleriyle tanımlayan Albayrak’ın bu yılki G20 Zirvesine katılmama kararı, Bakanlık kaynakları tarafından, Nisan ayında Washington’da uluslararası mali çevrelerle “zaten görüşmeleri olmasına” ve liderler zirvesi öncesi ayrı bir maliye bakanları toplantısına katılacak olmasına bağlanıyor.

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