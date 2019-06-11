Fitch’e göre, ABD’nin S-400 yaptırımlarının etkisi ılımlı kalsa da yatırımcı algısına etkisi büyük olur

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzelerini teslim alması halinde ABD’nin “açıkça” Türkiye’ye yasaları doğrultusunda yaptırım uygulama ihtimali olduğunu; yaptırımların doğrudan etkisi hafif kalsa da, Türkiye’ye yönelik yatırımcı algısına büyük etkisi olabileceğini vurguladı.



Fitch gelişmekte olan Avrupa ülkeleri biriminin başında bulunan Paul Gamble, düzenlenen telekonferansta, mayıs ayında açıkladıkları Türkiye ekonomisi için bu yıl yüzde 1.1 olan daralma tahminini değiştirmediklerini ifade ederken, ikinci çeyrekte ekonominin bir öncekine kıyasla daralmasını öngördüklerini söyledi.



- Avrupa’nın içinde bulunduğu ekonomik durum Türkiye’nin ihracatındaki cansız büyümenin nedenlerinden biri.



- Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervleri kura müdahale için kullanılırsa endişe yaratır. TCMB rezervlerdeki değişimi gecikmeli açıklıyor.



- Kamu bankalarına bu yıl yapılan sermaye enjeksiyonu, devletin kamu bankalarına destek iradesinin yüksek olduğuna işaret ediyor.



- Devletin kamu bankalarını desteklemeye yatkınlığı kamu bankalarında not indirimi ihtimalini azaltıyor.



- 23 Haziran İstanbul seçimi sonrasında uzun bir seçimsiz döneme girilecek. Seçimden sonra hükümetin ekonomik programının uygulamaya konmasını izleyeceğiz.



- Türk hükümetinin reform ajandasına anlamlı ilerleme konusunda ihtiyatlı olmaya devam ediyoruz.

Zayıf büyüme



- Türk bankaları dış piyasalardan fonlama sağlamaya devam edebiliyorlar, ancak yabancı algısına bağlı olarak maliyetler artıyor.



- Bankacılık sektöründe büyüme zorlu pazar koşullarından dolayı önceki yıllara kıyasla daha zayıf olacak, marjların daralmasını bekliyoruz.



- 2010’den bu yana ilk kez kamu bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranının yüzde 3’ü aşmasını bekliyoruz.

Sorunlu kredide kötüleşme var

Fitch’in finansal kuruluşlardan sorumlu yöneticisi Lindsey Liddell de, Türk bankacılık sektöründe 2019’da önceki yıllara göre daha zayıf büyüme beklediklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



- Türk bankalarındaki mevduatlarda dolarizasyon, döviz mevduatı çıkışı yaşanması halinde bankaların döviz likiditeleri üzerinde baskı yaratabilir.



- Türk bankacılık sektöründe sorunlu kredi oranlarında kötüleşme öngörüyoruz. Bankalar, yüksek Türk Lirası faiz ortamına karşı oldukça hassas.