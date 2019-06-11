Arçelik Pepee ile anlaştı

Arçelik ile Pepee’nin yaratıcısı Düşyeri, Türkiye’nin ilk dijital çocuk televizyonu Pepee TV ile başlattıkları işbirliğini sürdürülebilirlik alanına taşıyarak çocukları çevre ile ilgili bilinçlendirme yolunda adım atıyor. Arçelik, Pepee içerikleriyle, çocuklara ve ebeveynlere, çevrenin korunması, enerji tasarrufu ve iklim değişikliği gibi konularda farkındalık kazandıracak. Arçelik, sadece Pepee TV içeriklerine erişim için özel bir TV kumandası da tasarladı. İşbirliği kapsamında eğitici mesajlar veren Pepee boyama/öykü kitapları hazırlanacak.



Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “İklim değişikliğinden doğal varlıkların korunması ve biyoçeşitliliğe, enerji verimliliğini de içeren 10 bölümlük yeni Pepee serisi ile çocuklarımızın hayatında fark yaratmayı istiyoruz” diye konuştu.