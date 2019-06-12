Dolar güne nasıl başladı?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu öncesi dolar 5.81 seviyesinde. Piyasalar toplantıdaki sıkılaşma adımları ve ABD ile ilişkileri izliyorDolar, dün hareketli bir gün geçirirken 5.80 etrafında çift yönlü dalgalandı. S-400 meselesiyle ilgili gelen haberlerle dolar/TL 5.84'ü test ederken, günü 5.79 ile kapattı.

Mayıs ayında ortaya koyulan ve "ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi" başlıklı karar önceki gün ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Bu kararla, Türkiye'ye S-400 alımını iptal etmeyip Temmuz ayında gelebilecek S-400 teslimatını kabul etmesi durumunda yaptırım uygulanması çağrısında bulunuluyor.

Habertürk'ün haberine göre ABD Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın alma planları nedeniyle F-35 programına katılımını kademeli olarak sonlandırmaya çalışırken, Pentagon Türkiye'nin F-35 pilotlarının artık Arizona'daki ABD hava üssünde uçmadığını açıkladı. Kremlin ise Rusya'nın S-400 füze savunma sistemlerini Türkiye'ye Temmuz ayında teslim etmeyi planladığını duyurdu.

S-400 VE F-35 AÇIKLAMASI



ABD Savunma Bakanı Vekili Partick Shanahan ise son açıklamasında yarın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Türkiye ile ABD arasındaki S-400 krizi konusunda bir görüşme yapacağını açıkladı. Shanahan, “F-35 eğitimleri konusunda bazı faaliyetleri durdurduk. Bakım faaliyetlerinden herhangi birini henüz askıya almadık” dedi

Piyasaya büyük oranda ABD-Rusya-Türkiye ilişkilerinin yön verdiği belirtilirken uzmanlar kurda 5.75'in altı için de ABD konusunda Türkiye lehine bir adım olması gerektiğini belirtiyor. PPK toplantısında ise ağırlıklı olarak sıkılaştırma adımları izlenecek.

Analistler Fitch açıklamalarının da tedirginlik yarattığını, diğer taraftan yarınki PPK toplantısı öncesi bir miktar pozisyon azaltma hareketinin de gözlenmiş olabileceğini belirtiyor.