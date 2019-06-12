Kıdeme göz dikildi, işsiz sayısı Kayseri nüfusu kadar arttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yeni sistemde emekçilerin haklarının Yağma Hasan’ın böreğine dönüştüğünü belirterek, “Emekçilere ölüm ve sömürü dayatıldı” dedi. Raporda, şu saptamalar yer aldı:



1850 işçi iş cinayeti kurbanı: Bir yılda 1850 işçi hayatını kaybetti. 80 işçi ise ekonomik kriz koşulları ve işyerlerindeki mobing uygulamalarından kaynaklı olarak yaşamına son verdi.



Kurumlar Saray’a bağlandı: Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk kararnameleri ile Ekonomik ve Sosyal Konsey yapılanmasının içeriği değiştirilerek Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu da Saray’a bağlı hale getirildi.

Çalışan hakları hedefte: Yeni Ekonomi Programı’na göre 2019’daki 60 milyar TL tutarında kemer sıkma kalemlerinin 10.1 milyar TL tutarının sosyal güvenlik alanında yapılması öngörüldü. Zorunlu bireysel emeklilik sistemi (BES) yeniden şekillendirildi ve çalışanların sistemden çıkışı zorlaştırıldı. Emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek gösterge sözleri unutuldu.



Kıdeme göz dikildi: İşsizlik Sigorta Fonu kamu bankaları ve yandaş işverenlere adeta can simidi oldu.

Sendikalaşma oranı tutmadı: Eylem programında sendikalaşma oranının yüzde 15 seviyesinde olması istenirken, sendikalaşma oranı yüzde 11’lerde kaldı.



İşçi gözaltına alındı, tutuklandı: Türkiye son bir yıl içinde toplu iş sözleşmesi ve sendika hakkı bakımından OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer aldı. İnsanca koşullarda çalışmak isteyen ve sendika hakkını kullanan havalimanı işçileri gece yarısı baskınları ile gözaltına alındı ve tutuklandı.

Enflasyon emekçiyi vurdu: Bir yılda temel mutfak harcamalarındaki artış 700 TL’yi geçerken, açlık sınırı da 2 bin 500’yi aştı.



İşsiz sayısı arttı: İşsiz sayısı 1 yıl içerisinde 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 milyon 730 bin kişiye çıktı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk bir yılında işsiz sayısı neredeyse Kayseri ilinin nüfusu kadar arttı. Geniş tanımlı işsizlik sayısı 8,4 milyona çıktı.