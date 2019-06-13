Borçla tüketime teşvik

Hükümet seçim öncesinde tüketimi canlandırmak ve ekonomideki küçülmenin yılın ikinci yarısında da devam etmesini önlemek için yeni adımlar attı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan düzenlemelere göre, kredi kartlarında taksitlendirme süresi video, kamera, ses sistemleri ve fiyatı 3 bin 500 TL’nin üzerinde olan televizyon vb. elektronik eşya alımlarında 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Fiyatı 3 bin 500 TL’ye kadar olan televizyon alımlarında ise taksit süresi 9 aydan 12 aya yükseltildi.

Taksit sayısı arttı

Kredi kartı taksit süresi buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli ev aletleri vb. elektrikli eşya alımlarında 12 aydan 18 aya; mobilya alımlarında da 12 aydan 18 aya çıkarıldı. Kredi kartı taksit süreleri havayolları ve konaklama ile ilgili yurtiçine ilişkin harcamalarda ise 9 aydan 12 aya yükseltildi.

Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının da 12 aydan 18 aya; vergi ödemelerinde de 9 aydan 12 aya çıkarılmasına karar verildi.

Oyak Yatırım’ın notunda, yeni düzenlemelerle hükümetin, ekonomideki daralmanın ikinci yarıya uzamaması için toparlanmayı hızlandırmak istediği belirtildi.

BDDK verilerine göre, tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları toplamda yıllık bazda mayısta reel olarak yüzde 14.9 oranında daralmıştı. Tüketimdeki düşüş, ekonomide küçülmenin yılın ikinci yarısında da devam edeceği endişelerine neden oluyor.

Düzenleme, talebin artacağı beklentisiyle beyaz eşya, elektronik ve mobilya hisselerine alım getirirken; taksit artırımının sadece yurtiçi harcamalarda geçerli olması nedeniyle gelirlerinin önemli kısmını dış hatlardan elde eden havayollarında ise bir etki yaratmadı.