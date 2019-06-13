Hedef yeni Vecihi Hürkuş’lar yetiştirmek

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak 2016 yılında hayata geçirilen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bünyesinde gerçekleştirilen Zeka Gücü Projesi’nin 33. adresi Şanlıurfa Haliliye BİLSEM oldu. Şanlıurfa Haliliye BİLSEM Zeka Gücü Teknoloji Laboratuvarı’nda Anadolu’nun özel yetenekli çocuklarının ilgi alanlarına göre eğitim alacaklar.

Projeyle yakın zamanda; yapay zeka, ses ve görüntü işleme, makine öğrenmesi, derin öğrenme, sürdürülebilir yaşam kapsamında akıllı tarım ve hayvancılık teknolojileri, akıllı ev teknolojileri, uzaktan takip sistemleri konularında bilgilendirici eğitimlere hem mobil uygulama hem de web platformundan erişilebilecek. Sınıflarının teknolojiyle donatıldığı projeyle fizikçi, robot ve matrix ustası El-Cezeri, Türk pilot ve müteşebbis Vecihi Hürkuş, dünyanın en önemli mimarlarından Mimar Sinan gibi yeni beyinlerin Türkiye’den çıkarılması hedefleniyor.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Zeka Gücü sınıflarıyla hedefin üç yılda 50 bin, 6 yılda 100 bin çocuğa ulaşmak oldu.