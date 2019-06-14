KDV iadeleri yapılamıyor!

Ekonomik belirsizlikler, maliyet artışları ve yüksek döviz kuru gibi nedenlerle zor bir dönemden geçen iş dünyasına bir darbe de KDV iadelerinden geldi. 1 yıldan fazla bir süredir KDV iadeleri konusunda sıkıntı yaşayan iş dünyasının talep ettiği milyarlarca lirayı bulan iadeler ile ilgili vergi dairelerinde işlemler bitirilmeye başlandı. Ancak KDV iadelerini almak için mal müdürlüklerine gidenler elleri boş döndü. Mal müdürlüklerinde son 20 gündür “Para yok” denilerek KDV iade ödemeleri yapılmıyor.

İFLASA NEDEN OLUYOR



Finansman sıkıntısı çeken işletmeler açısından KDV iadeleri hayati öneme sahip. Uzmanlar, KDV iadelerini alamadığı için konkordato ilan etmek zorunda kalan, hatta batan şirketlerin olduğunu ifade ediyor. Bu yılın başında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, KDV iadeleri konusunda yeni sistem getirildiği belirtilmiş, iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde mükellefe iade edileceği kaydedilmişti. Ancak, bu ödemeler de gerçekleşmedi.

ZORLU İŞLEMLER

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre KDV iadeleri konusunda vergi dairelerinde işlemlerin bazen 1 yılı bile bulduğu belirtiliyor. Örneğin, ihracatçı KDV iadesi almak için yeminli mali müşavir raporuyla vergi dairesine başvuruyor. Vergi dairesi gerekli incelemelerini yapıyor ve KDV iadesinin ödenmesi işlemini onaylıyor. Ödeme yapılması için dosya mal müdürlüğüne gönderiliyor. Mal müdürlüklerince para olmadığı gerekçesiyle 20 gündür hiçbir ödeme yapılmıyor. Bütçede yer alan verilere göre devlet 2019 yılında 97 milyar lira KDV iadesi yapacaktı. İşletmeler KDV iadesini alamayınca, yüzde 18'lik KDV kadar ilave finansman yüküne katlanmak zorunda kalıyor.

VERGİ GELİRLERİ DÜŞTÜ, KASA BOŞALIYOR



KDV iadelerinin yapılamamasının ülke ekonomisinin durumunu gözler önüne serdiğini ifade eden vergi uzmanı ve Sözcü Yazarı Nedim Türkmen, kamu giderlerinin arttığını, buna karşılık gelirlerin ise azaldığını belirtti. Ekonomik daralma yaşandığını söyleyen Türkmen, “Kasada para yok. Vergi gelirleri enflasyonun 4'te biri oranında arttı. Nakit dengesi bozuldu. 80.8 milyar TL açık beklentisi vardı. Bütçe açığının 160 milyar liranın üzerine çıkacağını düşünüyorum” dedi.