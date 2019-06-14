BDDK: Onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada; "Kurumumuzun söz konusu haberler hakkında yorum yapan sanatçı ve ekonomistleri de davaya dâhil etmek suretiyle onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamakla birlikte, ülkemiz bankacılık ve finans sisteminin acz içinde olduğu izlenimini vermeye çalışan ve bankalarımızın ve

ekonomimizin itibarını kırabilecek veya sektörümüze zarar verebilecek nitelikteki benzer yayınlar hakkında bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir." denildi.

Kurumun resmi internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:

"Bugün bazı basın yayın organlarında, “www.bloomberg.com” alan adıyla İngilizce

yayın yapan bir haber sitesi üzerinden yayınlanan ve “Benjamin Harvey” “Kerim Karakaya”

ve “Fercan Yalınkılıç” isimli kişilere ait olduğu ifade edilen bir haberde kullanılan ve

ülkemiz bankacılık ve finans sisteminin acz içinde olduğu izlenimini vermeye çalışan

ifadelere ilişkin olarak Kurumumuzun “38 kişi”, “50 kişi” veya “onlarca kişi” hakkında suç

duyurusunda bulunduğu ve “sadece haberleri yapanları değil, bu haberler hakkında yorum

yapan sanatçı ve ekonomistleri de davaya dâhil ettiği” şeklinde bir kısım haberler

yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere temel işlevi, mevduat veya katılım fonu adı altında topladıkları

tutarları, kredi kullandırmak suretiyle yatırımcılara aktarmak ve bu şekilde reel sektörün

ihtiyaç duyduğu fon transferini gerçekleştirmek olan bankalar, ülke ekonomisini etkileme

imkânına sahip son derece önemli mali kuruluşlardır. Dolayısıyla, bankalara duyulan

güveni sarsabilecek mahiyetteki haber ve yayınlar, yalnızca ilgili banka veya bankalara

değil, sektöre ve genel ekonomiye sirayet edebilecek zararların meydana gelmesine

neden olabilecektir.

Bu çerçevede 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 74 üncü maddesi “5187 sayılı

Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın

veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla; bir

bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa

kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz.” hükmünü amir olup; aynı

Kanunun 158 inci maddesinde ise, diğer ülke uygulamalarına benzer olarak, birer güven

ve itibar müessesesi niteliğindeki bankaların itibarını kırabilecek bir hususa sebep olacak

mahiyetteki haber ve yayınlarda bulunulması yasaklanmış ve “itibarın zedelenmesi” suçu

başlığı altında yaptırıma bağlanmıştır.

Bu bağlamda, Kurumumuzun 11.08.2018 tarihli basın açıklamasında da ifade

edildiği üzere, itibarın zedelenmesi suçunu oluşturduğu tespit edilen söz konusu haber ile

ilgili olarak Kurumumuzun 14.08.2018 tarihli suç duyurusu ile “itibarın zedelenmesi suçunu

işleyen Benjamin Harvey, Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç isimli kişiler ile tespit

edilecek diğer sorumlular” hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda

bulunulmuştur.

Sonuç olarak, Kurumumuzun söz konusu haberler hakkında yorum yapan sanatçı

ve ekonomistleri de davaya dâhil etmek suretiyle onlarca kişi hakkında suç duyurusunda

bulunduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamakla birlikte, ülkemiz bankacılık ve finans

sisteminin acz içinde olduğu izlenimini vermeye çalışan ve bankalarımızın ve

ekonomimizin itibarını kırabilecek veya sektörümüze zarar verebilecek nitelikteki benzer

yayınlar hakkında bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.