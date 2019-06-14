Cari açık ve 5.2 milyar dolarlık sermaye kaçışı, rezerv ve kaynağı belirsiz dövizle finanse edildi

Cari işlemler dengesi, nisanda 1.3 milyar dolar, ocak-nisan döneminde 3.3 milyar dolar açık verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, seçim belirsizliğiyle nisanda Türkiye’den toplam 5 milyar 222 milyon dolarlık sermaye çıkışı kaydedildi. Yurtiçi yerleşikler yurtdışında 2 milyar 376 milyon dolarlık portföy yatırımı (hisse senedi ve tahvil alımı) yaparak rekor kırdı. Nisanda yabancılar da 2 milyar 143 milyon dolarlık Türk hisse senedi ve tahvilini satarak ülkeden çıktı.

1.3 milyar dolarlık açık ve 5.2 milyar dolarlık sermaye kaçışı, 3.7 milyar dolarlık kaynağı belirsiz (net hata noksan) para girişi ve 2.8 milyar dolar rezerv kullanılarak finanse edildi.



Nisanda, seçim belirsizliği, TCMB rezervlerindeki düşüşün yarattığı panik ve S-400 gerilimi nedeniyle finansal piyasalarda büyük dalgalanma yaşanmıştı.



Kriz açığı düşürdü



Ekonomik krizle birlikte ithalatın hızla düşmesi ve turizm ile ihracat gelirlerindeki artış sayesinde nisanda cari açık, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 4.2 milyar dolar azaldı. Martta 12.9 milyar dolar olan 12 aylık açık da nisanda 8.6 milyar dolara geriledi.



İş Portföy Ekonomisti Hande Şekerci, “Mayısta düşüş 1.5 milyar dolara doğru sürebilir. Ekonomide toparlanma beklentimizle, yıl sonunda cari açığın 6.7 milyar dolar seviyesinde oluşacağınıdeğerlendiriyoruz” dedi.

Katar fiyaskosu Geçen ağustosta kriz sırasında Türkiye’ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağı açıklanan Katar’dan beklenen yatırım gelmedi. Katar’ın Türkiye’deki doğrudan yatırımları 2018’in ilk 4 ayında 73 milyon dolar olurken, bu yılın aynı döneminde rakam 35 milyon dolara geriledi. Ocak-nisan döneminde Türkiye’ye toplam 3.2 milyar dolarlık yabancı doğrudan yatırım gelirken, bunun 1.9 milyarlık büyük kısmını gayrimenkul alımları oluşturdu.