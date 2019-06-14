Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, “Piyasa S-400 ile ilgili konu başlıklarına önem vermeye devam ediyor. Beş yıllık CDS’ler 482 baz puan seviyesinde ve risklerin hâlâ yüksek olması TL’nin rahatlamasına olanak vermiyor” dedi.
Dolar/TL’de 5.93 seviyesinin üzerine yerleşmedikçe yükseliş potansiyelinin sınırlı kalabileceğini ve dönüş olabileceğini söyleyen Özer, “Bu seviyenin üzerine yerleşmesi halinde ise 6 ve üzerine doğru bir yükseliş hareketi başlayabilir” dedi. l Ekonomi Servisi
Yaptırım tehdidi TL’yi eritiyor
Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemini alması ve bu adıma karşılık ABD’nin yaptırım tehditleri, dolar/TL kurunu yükseltmeye devam ediyor. Dün güne 5.87 seviyelerinden başlayan kur, gün içinde 5.9340 seviyesine kadar yükseldi. Güne 6.60 seviyelerinden başlayan Avro/TL kuru da gün içinde 6.70 seviyelerine kadar ulaştı.
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Yayınlanma tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi, 02:11
Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, “Piyasa S-400 ile ilgili konu başlıklarına önem vermeye devam ediyor. Beş yıllık CDS’ler 482 baz puan seviyesinde ve risklerin hâlâ yüksek olması TL’nin rahatlamasına olanak vermiyor” dedi.