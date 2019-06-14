Yaptırım tehdidi TL’yi eritiyor

Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, “Piyasa S-400 ile ilgili konu başlıklarına önem vermeye devam ediyor. Beş yıllık CDS’ler 482 baz puan seviyesinde ve risklerin hâlâ yüksek olması TL’nin rahatlamasına olanak vermiyor” dedi.



Dolar/TL’de 5.93 seviyesinin üzerine yerleşmedikçe yükseliş potansiyelinin sınırlı kalabileceğini ve dönüş olabileceğini söyleyen Özer, “Bu seviyenin üzerine yerleşmesi halinde ise 6 ve üzerine doğru bir yükseliş hareketi başlayabilir” dedi. l Ekonomi Servisi