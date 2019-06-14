270 bin kişi TOKİ’ye borçlu

CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer’in 2018-2019 yıllarında konut kredisi kullanan kişi sayısına, borcu bulunanlara ve TOKİ’den ev alan kişilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan yanıt geldi. Kurum, “TOKİ tarafından 2018 yılında 32 bin 392 konut ve 306 işyerinin tapusu verilmiştir. TOKİ 5 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla 838 bin 274 adet konut uygulaması hayata geçirmiş ve bu konutlardan 726 bin 658’i satılmıştır” dedi. İlgili yanıtta ayrıca, devir yasak süreleri de hatırlatırlarak 2018 yılı itibarıyla 12 bin 591 konutun alıcıları tarafından devredildiğini bilgisi verildi.



Öte yandan dün toplantı yapan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “50 bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında İstanbul’da yapacakları 6 bin 300 konutun kura çekimi için 300 bin başvuru olduğunu söyledi.