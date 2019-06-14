Sırbistan’dan vergisiz et gelecek

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Sırbistan’dan 5 bin ton büyükbaş hayvan eti, 35 bin ton ayçiçeği tohumu yağı, 10 bin ton adi buğday, mahlut, kaplıca (kızıl) buğday, bin 500 ton taze ya da soğutulmuş domates, bin ton havuç ve şalgamlar, 2 bin ton tatlı mısır gibi 59 farklı ürünün ithalatı için gümrük vergisi sıfırlandı. Geçen yıl Sırbistan’dan kırmızı et ithal edileceği konusu tartışmalara neden olmuştu.