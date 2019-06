Sırbistan’dan vergisiz et gelecek

Kırmızı et ithalatı yüzde 233 arttı

Kırmızı et ithalatı yüzde 233 arttı Türkiye'nin kırmızı et üretimi azalırken ithalatta büyük artış yaşandı. Et ve Süt Kurumu'nun "2018 Sektör Değerlendirme Raporu"na göre kırmızı et ithalatı 2018'de miktar bazında yüzde 233 artarken değer bakımı…