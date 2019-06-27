İnşaatta kasırga var

İnşaatın yılın ikinci çeyreğini yüzde 10 üzerinde daralma ile tamamlaması beklenirken; sektördeki talep düşüşü ve nakit sıkıntısı nedeniyle inşaat malzemeleri sanayideki tahsilat sıkıntısı da sürüyor.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, inşaat sektöründeki durumu “kasırga var” sözüyle anlattı. İMSAD’ın ‘Fırtınalı Havada Dümende Olmak’ başlıklı sektör toplantısında konuşan İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan, “İnşaat malzemeleri sanayide en kötü durumda olan herhalde tahsilat hızı. Tahsilat endeksi 100 baz puan üzerinden 30’lara düştü. İş yapıyoruz ama para alamıyoruz. Şu anda inşaat malzemeleri sanayi sektörü bağış yapar noktada hayatını sürdürmeye çalışıyor. Başta kamu alacakları olmak üzere bunun hızlıca düzelmesi gerekiyor” dedi. Erdoğan, bu yılın ilk beş ayında da yüzde 15 civarı maliyet artışının daha söz konusu olduğunu söyledi.

İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, toplantıda yaptığı sunumda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 10 Nisan’da inşaat sektörünün sorunlu kredileri için kurulacağını açıkladığı gayrimenkul fonunda henüz bir gelişme kaydedilemediğini belirtti. İnşaat sektörünün yurtiçinden 30, yurtdışından 27 olmak üzere toplam 57 milyar dolarlık döviz cinsinden kredi borcu olduğunu belirten Gürlesel, gelirleri büyük oranda TL olan ve krizde olan inşaat sektörünün bu borcu nasıl ödeyeceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Mali yapı zayıflıyor

Gürlesel, bankalar ile inşaat sektörü yetkililerinin iki kere bir araya geldiğini ancak sonuç alınamadığını, bankaların inşaat firmalarının bilançolarının doğruluğuna bile güvenmediklerini, firmaların mali yapılarının sürdürülebilir olmadığını, kamu el atmadan sorunun çözülemeyeceğini dile getirdi. Gürlesel, inşaatta toparlanma sinyalleri değil daha da kötüye gidiş olduğunu, ikinci çeyrekte inşaat sektöründe yıllık yüzde 15 küçülme beklediklerini söyledi.

Toplantıda konuşan bir diğer isim Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah, enflasyon ve kurdaki yükselişin büyük stres yarattığını, belirsizlikleri çözmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Kira düşse de ofisler boş

İstanbul A sınıfı ofis pazarında, yüksek seyirli enflasyon, kur dalgalanmaları ve arz fazlası sebebiyle ortalama kira rakamlarındaki düşüş trendi devam etti. İstanbul ana ofis bölgelerinde boşluk oranı, Asya Yakası’nda yüzde 28’den yüzde 31’e, Avrupa Yakası’nda yüzde 23’ten yüzde 25’e yükseldi.

Pamir&SoyuerReal Estate’nin 2019 birinci çeyrek araştırmasını göre, ofislerde toplam boşluk oranı yüzde 27 oldu. Kozyatağı’nda boşluk oranı yüzde 32’ye, Ümraniye’de ise yüzde 30’a, Levent Etiler’de yüzde 18.1’e, Maslak’ta yüzde 27.9’a, Şişli-Zincirlikuyu-Beşiktaş’ta yüzde 29.7’ye yükseldi. Kiralar düşüş eğilimini sürdürmeye devam ederken, birincil kira değeri Levent -Etiler bölgesinde değişmeyerek 145 TL/ metrekare /ay olarak kaydedildi.

2019 birinci çeyrekte İstanbul ana ofis bölgelerindeki A sınıfı ofis arzı 4.99 milyon metrekareye ulaştı.