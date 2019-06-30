Kazancı yıllık 350 bin dolar: 100 binden fazla kişiyi işe alacaklar

İşte eleman arayan havayolları ve maaşları...

Çin Halk Cumhuriyeti’nde uçak yolcusu sayısı 500 milyonu geçti. 9 büyük, 36 küçük ve 9 da kargo taşımacılığı yapan havayolu şirketinin bulunduğu Çin gelecekte iç hat uçuşlarında dünyanın en büyük pazarı olacak. Dünya genelinde en çok pilot ihtiyacı gelecek 20 yıl içinde 200 binden fazla yeni pilota ihtiyacın duyulacağı Asya Pasifik bölgesi olacak.

Çinli şirketler Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ni de radarlarına aldı. THK Üniversitesi, Çin’den 2 havayolu şirketine pilot yetiştirmek üzere ön mutabakat sağladı. Dünya genelinde pilot transferleri için tanıtım turları düzenleyen Çinli şirketler astronomik maaşlarla ülkeye pilot transferleri yapıyor.

Vergisiz maaşlar, kardan pay, konut yardımı gibi pilotları ülkeye çekebilmek için teklifler de bulunan Çinli şirketlerden bazılarının pilotlara yıllık teklifi ise 350 bin dolara kadar çıkıyor. Havayolu şirketleri içinde vergiden arındırılmış bir ücret teklifi dışında, gelir kaybı sigortası, yıllık kar beklentisi ile yenilenebilir pay, Hayat Sigortası ve Acil Sağlık Sigortası teklifinde de bulunuyor.