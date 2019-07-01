Köprü ve otoyol geçişlerinde flaş karar... Zam yapılacak mı?

Tünel ve İstanbul-İzmr le Kuzey Çevre otoyolları, özel sektör tarafından yap-işlet-devret (YİD) modelyle inşa edildi. Bu projelerde, araç geçiş ücretler, dolar kuruna göre belirlenyor. Avrasya Tünel’nde, geçiş ücretleri 1 Ocak ve 1 Temmuz olmak üzere yılda iki kez yenileniyor. Artan dolar kuru, geçiş ücretlerine zam olarak yansıtılıyor.

ÜCRETLER ARTACAK MI?

Habertürk'ten Olcay Aydilek, Avrasya Tüneli'nde 1 Temmuz'da geçiş ücretinin artıp artmayacağına dair şirkete yakın güvenilir kaynaklara ulaştı. Aydilek'in haberine göre geçiş ücretleri değişmeyecek. Yıl sonuna kadar mevcut tarfeler aynen devam edecek.

Diğer önemli bir konu devletin işlettiği 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile otoyol geçiş ücretleri… Devlet de geçiş ücretlerine bu yıl sonuna kadar zam yapmayacak.

Ankara’da, bir süre önce “tasarrufları ve gelirler artırma” çalışmaları kapsamında devletin sahibi olduğu ve işlettiği köprü ve otoyollara, 2019 yılı yeniden değerleme oranında yüzde 23.73 zam yapılması gündeme gelmişti. Konu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda tartışılmıştı. Bakanlık bu artışı “uygun” görmedi ve tarife değişikliğine izin vermedi.