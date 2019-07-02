Dolar ve Avro güne nasıl başladı?

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Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6480 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4020 lira olmuştu.

Kapalıçarşı'da 5,6460 liradan alınan dolar, 5,6480 liradan satılıyor. 6,3840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3860 lira olarak belirlendi.

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