TMSF Başkanı: "İşler hayal ettiğimiz gibi gitmedi"

TMSF’nin faaliyetleri ile ilgili basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine Gülal, TMSF kayyumunda yönetilen Fi Yapı, İnanlar ve Dumankaya olmak üzere üç inşaat şirketi olduğunu hatırlatarak, burada bu şirketlerden daire alanların mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında çalışma başlattıklarını hatırlattı.İnşaat sektöründe olağanüstü bir durum olduğunu aktaran Gülal, satışta yaşanan zorluklar nedeniyle belirlenen takvimin gerisinde kaldıklarının altını çizdi.TÜİK tarafından yayımlanan son verilere göre Türkiye genelinde konut satışları Mayıs’ta yüzde 31.3 düşüşle 82,252 adet oldu. Konut satış istatistiklerine göre, “ipotekli satış” olarak nitelendirilen konut kredili satışlar da Mayıs’ta yüzde 85.8 azalışla 5,231 adet olarak gerçekleşti.

YENİDEN BAŞLAYAN İNŞAATTA SORUN

TMSF’nin geçtiğimiz yıl 21 Haziran’da elinde olan Dumankaya Grubu ve Fi Yapı Grubu, yarım kalan inşaat projelerini bitirmek üzere Alman Dress&Sommer liderliğindeki konsorsiyumla işbirliği anlaşması imzalamıştı. Eurabau GmbH, CPB Project Development GmbH, Drees&Sommer ve Flagman Capital iş birliği ile yarım kalan projelerin tamamını bitirmek üzere yurtdışından 450 milyon euro kredi tahsis edilmişti.Ancak ilk etapta Dumankaya’ya ait ve bitmesi en yakın projelerden Mozaik projesinde geçen yıl başlayan inşaatın yeniden durduğu ve işlerin yapılmadığı ve buradaki sorunların nasıl çözüleceği sorusu üzerine Gülal, sektördeki sorunlar nedeniyle satış sorunu yaşandığını söyledi.Gülal, “Hem sektörün içindeki sıkıntılar hem şirketlerin finansal portföylerinin çok zayıf olması nedeniyle hareket alanımız sınırlı. İnşaat şirketlerinin bankalara kredi borçları var. İnşallah tamamlayacaklar. Borçlar ödenmeden daireler üzerindeki ipoteklerin kalkması söz konusu değil” diye konuştu.Tamamen satılan projelerden artı değer oluşturulmasının mümkün olmadığına işaret eden Gülal, hiç başlanmamış projelerden gelecek değerlerle bir yol haritasının çizilmesinin mümkün olduğunu söyledi.Daha önce medyada yer alan 2018 verilerine göre Dumankaya projelerinden yaklaşık 3,000, Fi Yapı’dan ise yaklaşık 5,000 çeşitli mağduriyetle karşı karşıya kalırken, bunların bir kısmının tapu teslim işlemleri yapılmıştı.Dumankaya mağdurları tarafından oluşturulan grubun yaptığı açıklamada, Dumankaya’nın Mozaik, Adres, Modern Collection, Hİ FİT ve Flex Ofis projelerindeki konutların inşaat işleri yürütülemezken Fi Yapı ile ilgili herhangi bir şantiye çalışmasına girişilmediği belirtildi.İsminin açıklanmasını istemeyen bir Dumankaya mağduru bir süredir hem Eurobau hem de Dumankaya kayyumlarından bilgi almak için bir grup oluşturduklarını ve hiçbir taraftan net bilgi alamadıklarını belirterek şunları söyledi:“Alman firmalarıyla ilgili sözleşmenin akıbeti ve teslimler konusunda TMSF yönetiminden açıklama bekliyoruz, anlaşma yapıldıktan sonra yeniden güvendik ve 2019 Mayıs-Haziran ayında teslim edileceği söylenen konutlar için Mozaik projesinde bir sürü aile yeniden ödeme yaptı ancak buna rağmen inşaat ilerlemiyor.”