Hacamatla borç kapanmaz

Demir ve Kılıç, “Bu amaçla geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile estetik amaçlı yapılan sağlık hizmetlerinin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ve eki listelerinde yer alması, teşhis ve tedavi bedellerinin ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanabilmesi için çalışma başlattı. Hastanelerin finansal sıkıntılarını ‘SUT eki listelerde bulunmayan işlemlerin’ listeye alınması ile çözemezsiniz. Hastaneleri döner sermaye uygulamaları ile döndüremezsiniz” diye konuştu.

Demir ve Kılıç tarafından yapılan değerlendirmede, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün geçtiğimiz günlerde “SUT Değişikliği Talepleri” hakkında duyuru yayımladığı anımsatılarak şu ifadeleri kullandı:

-Son yıllarda hayatın her alanına müdahale eden AKP iktidarı, sağlık alanında gericileştirme uygulamalarını bilimsel ve kanıta dayalı tıp uygulamaları yerine geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını önceleyerek ve yaygınlaştırarak yapmaktadır.

- Mayıs 2019 istatistik bilgilerine göre toplam 67 geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezi, 21 eğitim merkezi Sağlık Bakanlığı, devlet üniversite ve vakıf üniversite hastanelerinde açıldı.

İlaçta sorun

-SGK, 5510 sayılı Kanun hükümleri gereğince “geleneksel”, “tamamlayıcı”, “alternatif tıp” uygulamalarını kanıta dayalı tıp uygulamaları olarak kabul etmediğinden bedelini ödemiyor. Bu hizmetlerin bedelinin tamamını hizmet alan kişiler ceplerinden ödüyor.

-Sağlık Bakanlığı, borç batağında olan kamu hastaneleri ile batma noktasına gelen üniversite hastanelerine yeni kaynak yaratmak için insanların inançları, duyguları ve acıları istismar edilerek “sülük, hacamat, sinek larvası, arı, bitkisel ilaç, hipnoz ve çıkıkçı” uygulamalarının SUT eki listesine alınması ve bedellerinin SGK tarafından ödenmesi için gayret gösteriyor.

-Hastanelerin finansal sıkıntılarını “SUT eki listelerde bulunmayan işlemlerin” listeye alınması ile çözemezsiniz. Genel sağlık sigortasından sağlanan ve sağlık hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılmaması gereken genel sağlık sigortası fonunun 5510 ve 5502 sayılı kanunlara aykırı olarak sosyal sigorta fonu açıklarını kapatmak için kullanılmamalı.

-SUT’ta bulunan hükümlerin/kısıtlamaların kaldırılarak finansal sıkıntı yaşayan hastanelerin sorunlarının acilen çözülmesi gerekiyor. Yoksa hastanelerin borçlu olduğu tıbbi malzeme, medikal ve ilaç firmaları kapıdan eksik olmayacağı ve gerekli olan tıbbi malzeme ve ilaçların temin edilemeyeceği günler çok uzak olmayacak.