Suriyelilerden alınan çalışma harcında 500 liradan fazla indirim

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İş gücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, çalışma izni almak isteyen Suriyeliler için 800 lira olan harç ücretini 283 liraya indirdiklerini açıkladı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, TBMM, İnsan Hakları Göç ve Uyum Komisyonu’nda konuşan Akyıl, bu yıl 82 bin 365 Suriyeli’ye .alışma izni verildiğini de bildirdi.Akyıl, şunları söyledi:“Çalışma izni harcı değerli kağıt bedeli, 800 liraya yakın. Bu miktar, geçici koruma sağlanan Suriyeli ile işveren arasında sorun oldu. İşveren yatırmıyor, düşük maliyetle çalıştırmaya çalışıyor. Suriyeli de vermiyor. Biz de bunu 3’te 1’e düşürdük. 2019’da yıllık 283 lira ama normali 800 liraya yakın.‘Ben bu yıl tarımda ya da hayvancılıkta çobanlık yapacağım’ diyor, kimlik numarasını veriyor. Formu online dolduruyor. Türkçe-Arapça form onaylanıp kendisine veriliyor. Bir sene boyunca çalışma izni alıyor” dedi.

Kaynak Yeniçağ: Suriyelilerden alınan çalışma harcı 3'te 1'e indirildi!