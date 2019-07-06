Timothy Ash: MB hamlesinin aptallığı karşısında şok oldum

Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash, Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliğini, “Bu hamlenin aptallığı karşısında şok oldum” sözleriyle yorumladı. Kişisel Twitter hesabında yaptığı yorumda Çetinkaya’nın görevden alınmasını beklediğini anca yerine ‘münasip’ birinin getirileceğini umduğunu kaydeden Ash, şöyle devam etti:

“Bir de bütün bunlar S-400’lerin teslim edilmesinin beklendiği, Türkiye’nin Merkez Bankası’nda güçlü bir ele sahip olması gereken hafta yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye için bir felaket oldu, bunu görmek için başlangıcından bu yanaki makro göstergelere bakmanız yeterli. Politikalar konusunda kuvvetler ayrılığı yok ve tepeki adam para politikasının temellerini anlamaktan bile yapısal olarak aciz. Ve ironiktir ki, Merkez Bankası Başkanı’nı görevden almak kurumun bu ay içinde faizi indirmek yönünde bir hamle yapmasını daha da zorlaştıracak.”