Türkiye AVM şampiyonu

Geçen yıl AVM arzında başı 525 bin metrekareyle Türkiye çekerken, Türkiye’yi, 436 bin metrekareyle Rusya, 298 bin metrekareyle Polonya, 237 bin metrekareyle Fransa ve 164 bin metrekareyle Finlandiya izledi. 2019-2020’de açılacak yeni AVM’lerde de liderliği Türkiye’nin çekeceği öngörülürken, bu dönemde Türkiye’de 1.6 milyon metrekare büyüklüğünde yeni AVM açılacak. Ayrıca mevcut AVM’lere 7 bin metrekarelik ekleme yapılacak. Söz konusu dönemde Avrupa’daki en büyük AVM de 180 bin metrekareyle Kayseri’de açılacak

İnşaat halindeki AVM büyüklüğü açısından Orta ve Doğu Avrupa’da ilk 5’te yer alan şehirler ise İstanbul, Moskova, Ankara, Varşova ve Bratislava yer alıyor.

Öte yandan AVM ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.1 artarak 303 puana ulaştı Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’ne göre, endeks sonuçlarını yeniden enflasyonun üzerinde seyrettiğini görmek son derece umut verici. Türkiye geneli AVM metrekare verimliliği bin 1157 TL olarak gerçekleşti. Mayısta geçen yılın aynı dönemine göre ziyaret sayısı endeksinde yüzde 1.1 düşüş yaşandı.

