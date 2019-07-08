Gönüllü BES eriyor

Türkiye’de 2003 yılı sonunda başlatılan ve 2013 yılında devreye giren yüzde 25 devlet katkısıyla büyük ivme kazanan gönüllü bireysel emeklilik sistemi (BES), son dönemde dikkat çekici bir ivme kaybı yaşıyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) verilerine göre, 28 Haziran itibarıyla Gönüllü BES’teki katılımcı sayısı 6 milyon 809 bin 71 kişi oldu. Oysa bu sayı geçen yıl 30 Haziran itibarıyla 6 milyon 984 bin 44 kişiyle en yüksek seviyesine ulaştı. 31 Aralık 2018 itibarıyla da 6 milyon 878 bin 224 kişiydi. Buna göre Gönüllü BES’teki katılımcı sayısı, net olarak son 1 yılda 174 bin 973 kişi, son 6 ayda ise 69 bin 153 kişi azaldı. Ayrıca 28 Haziran 2019 tarihindeki net katılımcı sayısı, 30 Haziran 2017 tarihindeki 6 milyon 811 bin 854 net katılımcı sayının da gerisine düşüldüğünü gösteriyor.



Artış bekleniyordu

Oysa sektör temsilcileri, özellikle ekonomik kriz nedeniyle kötü geçen 2018 yılının ardından, yılın başında 2019 sonu için 100 bin net katılımcı artışı öngörüsünde bulunuyordu. Ancak ekonomik krizin artarak devam eden etkileri, insanları gönüllü BES’teki birikimlere yönlendirdi. Ayrıca 2017 yılında devreye giren otomotik BES’le benzer ürün yapısına sahip olması, zaten 2017’den buyana gönüllü BES’te ivme kaybına yol açıyordu. Ancak geçtiğimiz aylarda, hükümet tarafından mevcut kıdem tazminatı sisteminin değiştirileceği ve otomatik BES’le entegre Kıdem Tazminatı Fonu’na geçileceğiyle ilgili açıklamalar bu ivmeyi büyüttü. Bu tartışmalar otomatik BES’in ‘zorunlu’ hale geleceği endişelerini artırarak, gönüllü BES’e yeni katılımları olumsuz etkiliyor. Bu tartışmalar ve kriz nedeniyle belirsizliğin devam etmesi bekleniyor.

Fon büyüklüğü 100 milyar lira

Katılımcıların Gönüllü BES’teki fon büyüklüğü ise 28 Haziran itibarıyla devlet katkısı dahil 100 milyar lirayı aştı. Katılımcıların fon büyüklüğü 87 milyar lira olurken, devlet katkısı 13.1 milyar liraya yükseldi. Katılımcıların fon büyüklüğü 2018 yılı sonunda 11.6 milyar lirası devlet katkısı 88.6 milyar lira, 2017 yılı sonunda 10.1 milyar lirası devlet katkısı 77.8 milyar liraydı.

SEKTÖRDEN

- IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., en büyük konteyner limanı olan Mersin Limanı’nın sigorta brokeri oldu. Şirket, 5 milyar TL bedel ile 3 yıl boyunca Mersin Limanı’nın risklerini üstlenecek.

- NN Hayat ve Emeklilik, mobil uygulamasını “NN Senin Mobilin” adıyla yeniledi. Şirket bu kapsamda başlattığı yeni kampanya ile kullanıcılarına 50 TL’lik D&R hediye kartı kazanma fırsatı sunuyor.

- Acente ve brokerlerini Güney Fransa’ya götüren Unico Sigorta Genel Müdür Vekili Özer Özcan, “En önemli satış kanalı olan acentelerimizin ve brokerlerimizin motivasyonu bizler için çok önemli” dedi.

Goodyear ile Axa anlaştı

Goodyear’ın Axa Sigorta ve Axa Partners Türkiye işbirliği ile tüketicilerine sunduğu hizmet kapsamında, anlaşmalı bayilerden, aynı anda 4 adet Goodyear veya Sava marka lastik alanlar, “goodyearyanimda.com” adresinden aktivasyon işlemini tamamlayarak, 1 yıl süresince “Yol Yardım Hizmetleri”nden faydalanabilecek. “Goodyear Yanımda” hizmetinden tüketiciler 30 Nisan 2020 tarihine kadar yararlanabilecek.

Bu hizmet lastik değişimi, konaklama ve ulaşım hizmetlerini kapsıyor. Örneğin lastikle ilgili sorunlarda stepne değişimi ya da araç çekimi teminatı 236 lira, konaklamada 3 geceye kadar günlük 236 lira.

Anadolu Sigorta Silikon Vadisi’nde

Anadolu Sigorta, dijitalleşme fırsatlarını daha yakından araştırmak ve bu doğrultuda en hızlı şekilde yeni iş modelleri geliştirmek amacıyla ABD’de bulunan Silikon Vadisi’nde teknoloji ofisi açtı. Şirket bu ofisle başta yapay zeka olmak üzere, nesnelerin interneti, insuretech gibi konulardaki gelişmeleri yakından izleyerek yeni ürün ve hizmetler geliştirecek.

Dijitalleşmenin yüksek müşteri memnuniyeti, verimli iş modelleri, hızlı hareket yeteneği gibi pek çok avantaj sunduğunu belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı, şunları anlattı: “Yapay zeka, blokzincir ve bulut gibi konulara büyük teknoloji şirketleri çok ciddi yatırımlar yapıyor. Bu teknolojiler aslında her sektörü etkiliyor, fakat sigortacılığın en fazla etkilenen sektörlerden birisi olduğunu düşünüyorum.”

Aksigortalı anneye özel çocuk paketi

Aksigorta, yeni uygulaması ile “Aksağlık” ürününe sahip kadın sigortalılar için doğum teminatına sahip olmasalar dahi yeni doğan bebeklerini güvence altına alıyor. Bu uygulamadan, 1 Nisan tarihi itibarıyla herhangi bir planda ürün sahibi olan annelerin yeni doğan bebekleri yararlanacak.

Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, şu bilgileri verdi: “Aksağlık Smart Ailem paketinde Yatarak Tedavili, Standart ve Ailem Plus olmak üzere üç farklı plan seçeneği bulunuyor. Çocuklara ebeveynlerinden bağımsız sigorta imkânı sunan Aksağlık Çocuğum paketinde ise çocukluk çağı rutin aşıları ücretsiz olarak karşılanıyor.”

‘Sağlık’ta enflasyon geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜK) verilerine göre, 2019 Haziran ayında enflasyon (TÜFE) önceki aya kıyasla aylık olarak; yangın, hırsızlık ve diğer afetler sigortalarında yüzde 0.63, kasko ve zorunlu trafik sigortalarında yüzde 0.05 artarken, sağlık sigortalarında değişim olmadı. 6 aylık enflasyon yangın, hırsızlık ve diğer afetlerde yüzde 12.9, kasko ve zorunlu trafikte yüzde 1.9 olurken, sağlıkta yüzde 41.5 geriledi.

Yıllık bazda ise yangın, hırsızlık ve diğer afetler sigortalarında yüzde 13.7, kasko ve zorunlu trafik sigortalarında yüzde 24.1’e yükselirken, sağlık sigortalarında yüzde 29.6’ya geriledi.