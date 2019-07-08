Piyasaya ‘Merkez’ ateşi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonunda Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden almasının ardından bağımsızlık endişelerinin artmasıyla TL varlıklar satıcılı seyrederken, 25 Temmuz’da sınırlı beklenen faiz indiriminin beklenenden daha agresif olup olmayacağı piyasalarda yön belirleyici olacak.

G20 sonrası ABD ile ilişkilerin düzeleceği beklentisiyle TL’de gözlenen değer kazancı ve küresel faizlerdeki düşüş eğiliminin yanı sıra yıllık enflasyonda gözlenen gerilemeye paralel TCMB’nin bu ay itibarıyla faiz indirimlerine başlayacağı tahmin ediliyordu.

Ekonomistler enflasyondaki düşüşün baz etkisi kaynaklı olması nedeniyle yüzde 24 seviyesindeki faizlerde yüksek indirimi olası görmüyordu ancak TCMB’nin yeni başkanı Murat Uysal’ın faiz indirimi konusunda “agresif” olabileceği belirtiliyor.

Cuma günü 5.6345 seviyesinden kapanan, Asya seansında 5.8245’e sert yükselen dolar/TL bir miktar geri çekilse de TL dolar karşısında dün sabah saatlerinde yüzde 2 civarında değer kaybetti. Gün içinde 5.79 seviyesine gören dolar öğlen sonrası saatlerde 5.73 seviyesinde dengelendi. BIST-100 endeksi de güne yüzde 1.5 düşüşle başlarken günü yüzde 0.95 düşüşle kapattı.



CDS’ler yükseldi

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de Murat Çetinkaya’nın görevden almasının ardından yükseldi. Türkiye’nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS’ler IHS dün cuma günkü kapanışa kıyasla 6 baz puan artışla 383 baz puana yükseldi.

Piyasada karar öncesinde 100-150 puan arasında olan faiz indirimi beklentisinin kararın ardından 250-300 puana yükseldiğini belirten bir analist, “Eğer TCMB bu seviyelerin üzerinde mesela 400 puanlık bir indirime giderse, o işte yüklü ve hızlı indirim olur. Piyasa da bunu şüphe ve endişe ile karşılayabilir. O yüzden de piyasa 25 Temmuz’u temkinli bir şekilde bekleyecek” dedi.



Erdoğan’a yakın

Ekonomistler ve bankacılar Uysal’ın Para Politikası Kurulu’ndaki (PPK) para politikasında gevşeme yanlısı üyelerden biri olduğunu belirterek Erdoğan’ın düşük faiz konusundaki görüşlerine Çetinkaya’dan daha yakın olduğunu söyledi.

Commerzbank FX&EM Analisti Esther Reichelt, “Mayıs 2018’den bu yana hükümetin ekonomi politikaları konusunda daha duyarlı ya da TCMB’nin bağımsızlığını savunacak pozisyonda olduğuna dair herhangi bir adım görmedik. Özellikle de bağımsızlık konusu bu hafta sonundan itibaren tamamen ortadan kalktı” dedi.