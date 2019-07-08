Hazine 12.3 milyar borçlandı

Bakanlık, ilk ihalede 14 ay (434 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 20.99 ve bileşik faiz yüzde 20.60 oldu. Nominal teklifin 8 milyar 506 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 347 milyon lira, net satış 5 milyar 76.7 milyon lira olarak gerçekleşti.