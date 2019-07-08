Bakanlık, ilk ihalede 14 ay (434 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 20.99 ve bileşik faiz yüzde 20.60 oldu. Nominal teklifin 8 milyar 506 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 347 milyon lira, net satış 5 milyar 76.7 milyon lira olarak gerçekleşti.
Hazine 12.3 milyar borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde piyasaya 12 milyar 317 milyon lira borçlandı.
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Yayınlanma tarihi: 9 Temmuz 2019 Salı, 01:59