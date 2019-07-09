Borç yapılandırmalarını kolaylaştırması beklenen taslakta yapılandırma ya da silmenin zimmet suçu olmaktan çıkması en önemli değişiklik olacak.
Sorunlu krediler konusunda bir sektör uzmanı kanun taslağındaki yeni olan tek unsuru ‘yapılacak yapılandırmalarda zimmetin çalışmayacak olması’ olarak nitelerken, yapılandırmaların çözüme kavuşmasının ise borçlunun durumuna bağlı olduğunu söyledi. Uzmanlar yeniden yapılandırmaların sonuçlanması için esas olarak borçlunun durumunun ve mali yapısının da kritik unsur olacağına dikkat çektiler.
Zimmet suç sayılmayacak
Meclise önceki gün AKP tarafından gönderilen torba kanun taslağı şirketlerin bankalara olan borçlarını yeniden yapılandırmasına iki yıl süreyle kolaylıklar getirirken, sektör uzmanları getirilecek maddelerin çoğunun bankaların talepleri doğrultusunda olduğunu ve yapılandırmalarda bankaların önündeki engellerin bir kısmını kaldırdığını söylüyorlar.
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Yayınlanma tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba, 02:33
Borç yapılandırmalarını kolaylaştırması beklenen taslakta yapılandırma ya da silmenin zimmet suçu olmaktan çıkması en önemli değişiklik olacak.