Zimmet suç sayılmayacak

Borç yapılandırmalarını kolaylaştırması beklenen taslakta yapılandırma ya da silmenin zimmet suçu olmaktan çıkması en önemli değişiklik olacak.

Sorunlu krediler konusunda bir sektör uzmanı kanun taslağındaki yeni olan tek unsuru ‘yapılacak yapılandırmalarda zimmetin çalışmayacak olması’ olarak nitelerken, yapılandırmaların çözüme kavuşmasının ise borçlunun durumuna bağlı olduğunu söyledi. Uzmanlar yeniden yapılandırmaların sonuçlanması için esas olarak borçlunun durumunun ve mali yapısının da kritik unsur olacağına dikkat çektiler.