Yatırımcı şaşkın

Türkiye’nin geçen hafta ihraç ettiği 2.5 milyar dolarlık eurobondu portföylerine alan yatırımcılar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden almasının ardından şaşkınlığa uğrayarak, yaptıkları adımdan pişman oldular.

Reuters’ın haberine göre Pictet Asset Management portföy yöneticisi Guido Chamorro, bu görev değişimine yönelik “Kesinlikle sürpriz çünkü görünüşe göre TCMB zaten faiz indirim yoluna girmişti” dedi. Eurobonda yatırım yapan Chamorro, bu adımın kredibilite açısından negatif olduğunu anlatarak, “Bunun geldiğini görseydim pozisyonumu artırmazdım” dedi.

Almanya merkezli Union Investment’da gelişmekte olan piyasa kredileri yöneticisi Sergey Dergachev “Asıl sorun şu ki, neden” diye sorarken, bu değişimin ne anlama geleceğinin izleneceğini söyledi. Dergachev, “Kilit pozisyonların yeniden belirlenmesi söz konusu olabilir ve Erdoğan kontrolünü daha da sıkılaştırabilir” diye konuştu.



