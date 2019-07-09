Bankalar çok hassas

Berich, “Tabi ki faizlerin indirilmesi gerekiyor ancak bunun politik sebeplerle yapılmadığının gösterilmesi için dikkatli ve yavaşça yapılması gerekiyor” dedi. BlueBay Asset Management’tan Tim Ash da, “Görevden alma bardağı taşıran son damla olabilir” dedi.



Hız döviz için risk

BloombergHT’ye konuşan Fitch Ratings Kredi Analisti Lindsey Liddell ise TCMB Başkanının değişmesinin bankacılık sistemine olan etkilerini değerlendirerek “Faiz oranları aşağı gelecek olursa varlık kalitesi açısından destekleyici olacak. Aynı zamanda potansiyel olarak büyümeyi teşvik edecek. Faiz oranları çok hızlı bir şekilde aşağı gelecek olursa bu döviz oranı için risk yaratacak” diye konuştu.

Liddell ayrıca, Fitch’in raporunda Türkiye ve Latin Amerika’daki bankaların en hassas olanlar olduğu belirterek, “Türkiye’deki bankaların çoğunluğu negatif görünüme sahip. Bu da bankaların kredi portföyündeki baskıyı yansıtıyor. Zayıf TL ve dövizde oynaklık var. Bunlar zaten bankaların varlık kalitesine baskı uyguluyor. Bankaların son sermayelerine baktığımızda da risk oluşturduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

DİBS kazandırdı

TÜİK’in “Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Haziran 2019” raporuna göre, haziran ayında en yüksek aylık reel getiriyi yüzde 8,22 ile devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) sağladı. En çok kaybettiren yatırım aracı ise yüzde 3.99 ile dolar oldu.