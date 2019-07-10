CHP'den çarpıcı Kalkınma Planı yorumu: On yıl boşa kürek çekmişiz

11.Kalkınma Planı'nı değerlendiren Öztrak, "2013 yılında kişi başına düşen gelir 12 bin 480 dolardı. Şimdi plan ne diyor? 10 yıl sonra 12 bin 484 dolar olacak diyor. Yani 4 dolar artış var. 10 yıl boşa kürek çekmişiz." dedi.

-Öztrak'ın açıklamasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-Başbakanken vaadettiğinin yarısını tek adam olarak zar zor verebilecek.

-İyimser hedefler tutarsa Türkiye 2023'te Dünya'nın en büyük ekonomileri liginde 17.sırada kalacak. Neye göre kalacak? Meclis'ten çıkmadan kadük olacağı belli olan plana göre.

-Böyle giderse ülkemiz uzun yıllar sonra dünyanın en büyük yirmi ekonomisi liginden düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

-(Erdoğan'ın muhalefetle görüşebiliriz açıklaması) İktidar eğer samimiyse biz görüşlerimizi zaten açıklıyoruz açıklamaya da devam ederiz.

-Erdoğan, kendi milletvekilleriyle görüşürken faizleri düşürmedi o yüzden görevden aldık dedi. Kendisini uyarmışlar, piyasalar alınıyor böyle demeyin demiş. Ondan sonra 'iletişimi zayıftı' falan dediler.

-Ekonomi yönetiminin vebali Merkez Bankası başkanına bırakılmaya çalışılıyor. Millet buna kanmaz.

-(Yeni parti sorusu) Türkiye'de demokrasi vardır, herkesi parti kurma hakkı vardır. Ama AK Parti Genel Başkanı 'ümmeti bölme' laflarını kullandığına göre bu işten çok korkmuş. Milleti bölmeyi bırakın ümmeti bölme noktasına kadar gitmiş. Benim bildiğim Türkiye'de zaten siyasi partiler milleti dikkati alarak siyaset yaparlar. Bence korkusu nedeniyle bu işi fazla büyütmüş.