9 kişiden 1’i açlık sınırında

Dünya’da 821 milyon kişi aç.

BM’nin belirlediği 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin yer aldığı küresel sözleşmeye imza atan tüm ülkeler, yoksulluğa son verme, eşitsizliklerle mücadele etme ve iklim değişikliğiyle mücadele için hükümetler olarak gerekli tüm çabayı gösterme taahhüdünde bulunmuştu. BM tarafından hazırlanan raporda, BM’ye üye 193 ülkede bu hedefler konusundaki ilerlemeler ve eksiklikler saptandı. 2015’te dünyada 784 milyon aç insan varken bu sayı 2017’de 821 milyon kişiye ulaştı. Dünyadaki her 9 kişiden 1’i yeterince beslenemiyor.