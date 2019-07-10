Emekçi yeni teklif bekliyor

Eğer hükümetten yanıt gelmezse Türk-İş Başkanlar Kurulu toplanacak. Eylemler de dahil yol haritası belirlenecek. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay bakanlıktaki görüşmeden ayrılırken, “Çağırmazsanız gelmem” diyerek teklifin revize edilmesi talebini dile getirdi. Madenciler de, talepleri karşılanmazsa grev haklarını kullanacaklarını bildirdi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş Kamu Koordinasyon kurulu üyelerini bilgilendirdi. Hükümetten yeni teklif için 5-10 gün beklenilmesi kararı alındı. Bu süre içerisinde hükümetten yeni teklif gelmezse Türk-İş Başkanlar Kurulu toplanacak. Türk-İş ile hükümet anlaşamazsa sendikalar 6 gün öncesinden karşı tarafı bilgilendirerek grev kararı alacak.