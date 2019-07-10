Ev doğru yere yapılmalı

Erhan Boysanoğlu

İnşaat sektöründe 50. yılını kutlayan MESA’nın yönetim Kurulu başkanı Erhan Boysanoğlu, konut sektöründe yaşanan daralmayı değerlendirirken, “Sektörümüzün ana sorunu sağlıklı istatistiki bilginin bulunmaması. Nüfus artışı sebebiyle yaklaşık her yıl 600 bin konut ihtiyacı doğuyor. Burada önemli olan ihtiyacı doğru tespit edip, doğru yerlerde diğer segmentlere yönelik de konut üretmek” dedi.

Arsa bedelleri ve faizin yüksek olmasının sektörü zora soktuğunu vurgulayan Boysanoğlu, “Doğru adımlar atılırsa, 2020 yılının ortasından itibaren sektör eski canlılığını yakalar” dedi. İTÜ’de okuyan çoğu mimar altı arkadaşın, hocalarıyla birlikte 1969’da Ankara’da kurduğu MESA, sektörde 50. yılını kutlayan tek marka konumunda. Şirketin kuruluşu sırasında mimarlık fakültesi son sınıf öğrencisi olan Erhan Boysanoğlu uzun yıllardır MESA’nın yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Şirketin 50. yılı dolayısıyla özel bir projeye imza atan Boysanoğlu, MESA Bodrum Demirbükü projesinin lansmanında sıkıntılı bir dönemden geçen konut sektörüne ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Arsa ve faiz konusunun sektörde sıkıntı yaratan iki ana konu olduğunu vurgulayan Boysanoğlu, “Arsa maliyetleri yüzde 45-50’lerde, hatta bazı noktalarda yüzde 70’lere kadar çıkıyor. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan rakamlar ile karşı karşıya kalıyoruz. Oysa Avrupa’da arsa payı yüzde 25’i geçmez. Sosyal konutta yüzdelerin 10-15’i geçmemesi gerekir aksi takdirde ihtiyaç sahibi konut alamaz. Biz de bu noktada arsa bedeli yüksek olduğu için konut ihtiyacı olan kesime yönelik proje üretemiyoruz dedi.