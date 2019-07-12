Çalışanın iş yerinde bir yılını tamamlamasının ardından ücretli yıllık ücretli izin kullanma hakkı kazanır. Ancak yıllık izin hakkını kullanmadan iş sözleşmesinin sona ermesinin ardından çalışan bu yıllık iznine ait ücreti nasıl alır? Kullanılmayan yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır? İşten çıkarılan çalışanın çalışanın aklında ki en büyük sorulardan biri olan yıllık izin hakkı için hazırladığımız habere mutlaka göz atın…

4857 sayılı İş Kanununun 59. maddesinin birinci fıkrasınca iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinin ardından işçinin hak edip kullanmadığı ücretli yıllık izin sürelerine ait ücretler, sözleşmenin sona erdiği tarihteki maaşı üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenmesi gerekmektedir.

KULLANILMAYAN YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Kullanılmaya hak kazanılmış ama kullanılmamış izinli gün sayısı hesaplaması için; çalışanın iş akdinin feshedildiği tarihteki günlük brüt maaş ücreti ile kullanılmayan izinli gün sayısı çarpılarak hesaplanır. Çıkan bu tutardan gerekli kesintiler yapılarak işçinin eline geçen tutar elde edilir.

İşçinin hizmet akdinin feshi halinde, sigortalı çalışanın kazanıp kullanmadığı senelik izinlerine ait ücret, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ayın kazancına dahil edilir.

Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse; brüt ücreti 2.500 TL ve kullanılmamış izin gün sayısı 10 olan işçinin, işten çıkarılması durumunda kullanılmamış hesap aşağıdaki gibi olacaktır.

2.500/30*10= 833,33 TL (Brüt)

YILLIK İZİN ÜCRETİNDEN HANGİ KESİNTİLER YAPILIR?

Brüt maaş üzerinden hesaplanan yıllık izin ücreti işçiye ulaşmadan önce bazı kesintilere uğrar. Bu kesintiler;

– Gelir vergisi

– Damga vergisi

– Sosyal Güvenlik Kurumu kesintileri yapılır. Çalışan bu kesintilerden sonra net tutarı almaktadır.

HANGİ DURUMLARDA YILLIK İZİN ÜCRETİ VERİLMEZ

İster kendi isteği ile ister de işvereni tarafından iş sözleşmesi sona eren çalışan her koşulda içeride bulunan kazanılmış ama kullanılmamış yıllık izin parasını alabilmektedir.

Kaynak: Sözcü