Dolarda son durum!

Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü politika faizini 325 baz puan indirmesi ve sonraki adımların daha sınırlı indirimler içereceği sinyali vermesiyle benzer para birimlerinden pozitif ayrışan dolar/TL, bu sabah yönünü değiştirdi. Dolar/TL güne yeni haftaya 5.74 seviyesinin hemen altında başladı.



ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme işaretleri ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) toplantısında ekonomiye destek tedbirleri risk iştahını artırırken, gelişmekte olan para birimleri pozitif bir performans göstermişti.

Dolar/TL saat 07.10 itibarıyla 5.7315/5.7349’dan işlem görüyor, kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.