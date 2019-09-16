Halkbank'tan faiz indirimi

Halkbank, ticari kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15,5 aralığına, ihtiyaç kredi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e ve diğer müşteriler için aylık yüzde 1,35'e indirdi.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, bugünden itibaren uygulamak üzere ticari, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarında indirime gitti.

Buna göre Halkbank, bugünden itibaren kullandıracağı ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15,5 aralığına indirdi. Öte yandan 60 aya kadar vade imkanı sunduğu ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e, diğer müşteriler için ise aylık yüzde 1,35'e çeken banka, 500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını da aylık yüzde 1,19'a düşürdü.

Halkbank, 500 bin liranın altındaki konut kredilerinde ise faiz oranını aylık yüzde 0,99 olarak uygulamaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, finansman maliyetlerindeki iyileşmeleri kredi faiz oranlarına yansıtmaktan memnun olduklarını belirterek, müşterilerinin her türlü nakit ihtiyacına düşük faiz oranlarıyla yanıt vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Yılın ilk yarısında toplam kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 büyüyen Halkbank'ın, faiz indirimiyle birlikte ekonomiye verdiği desteğin artarak devam edeceğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayındaki faiz indirim kararı sonrasında, kredi faizlerini ilk indiren bankalardan biri olmuştuk. Aynı iradeyi kararlılıkla sürdürüyoruz ve müşterilerimize avantajlı faiz oranları sunmaya devam ediyoruz. TCMB'nin son faiz indirimi yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın da faizleri beklentilerle uyumlu düşürmesi tüm küresel piyasalarda faizlerin düşüş eğiliminin süreceğine yönelik beklentileri güçlendirmiştir. Ekonomimizdeki dengelenme süreciyle birlikte ülkemizin risk primi düşmeye devam etmekte, yurt dışı yatırımcıların tahvil piyasasına ilgileri giderek artmaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda bankamızın da kredi faizlerini indirmesi yatırım ortamının canlanmasına ve ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayacaktır."