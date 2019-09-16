Erken işlemlerde paladyum fiyatı yüzde 1.0 artarak 1,627.26 dolarla yeni rekor düzeyine yükseldi. Bunun yanında gümüş yüzde 2.51 artışla 17.88 dolara, altın yüzde 1.09 artışla 1,504.14 dolara ve platin de yüzde 0.68 artışla 955.07 dolara yükseldi.
Petrol tesisine saldırı sonrası paladyumda rekor fiyat
Otomobil endüstrisinde sıkça kullanılan paladyum fiyatı, Saudi Aramco petrol tesislerine yapılan saldırı sonrası petrol fiyatlarında izlenen artış sonrası yüzde 1.0’ artarak rekor düzeyini gördü.
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Yayınlanma tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi, 13:07