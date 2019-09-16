Petrol tesisine saldırı sonrası paladyumda rekor fiyat

Erken işlemlerde paladyum fiyatı yüzde 1.0 artarak 1,627.26 dolarla yeni rekor düzeyine yükseldi. Bunun yanında gümüş yüzde 2.51 artışla 17.88 dolara, altın yüzde 1.09 artışla 1,504.14 dolara ve platin de yüzde 0.68 artışla 955.07 dolara yükseldi.