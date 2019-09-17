Bireysel kıpırdadı

Özellikle son 1.5 yıldır gönüllü bireysel emeklilik sistemi (BES) otomatik BES’in devreye girmesi ve ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçirirken, otomatik BES ise önümüzdeki aylarda yeniden gündeme gelmesi beklenen “kıdem tazminatı fonu” nedeniyle çalışanlara ulaşamıyordu. Son haftalarda yaşanan artışlar ise dikkat çekiyor. Girişlerden daha çok çıkışlardaki yavaşlama süreci olumlu etkiliyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 6 Eylül tarihli verilerine göre, gönüllü BES’teki katılımcı sayısı 6 milyon 801 bin 710 kişiye çıktı. Bu sayı 9 Ağustos’ta 6 milyon 792 bin 396 kişiye kadar düştü. Ancak katılımcı sayısı 1 yıl önce 6 milyon 968 bin 208 kişiydi. Gönüllü BES’teki fon tutarı ise 14.6 milyar lirası devlet katkısı olmak üzere, 91.1 milyar lirası katılımcılara ait olmak üzere 105.7 milyar liraya ulaştı. Yine 6 Eylül itibarıyla, 5-9 çalışanı olan işyerlerinin 1 Ocak’ta sisteme alınmasıyla son fazına geçilen otomatik BES’teki çalışan sayısı da 5 milyon 219 bin 146 kişiye yükseldi. Çalışanların fon tutarı ise 7 milyar liraya çıktı.

18 yaş altı sisteme alınabilir

Metlife Emeklilik Genel Müdürü Deniz Yurtseven, yaz aylarında çıkışların zayıfladığını belirterek “Girişlerde önemli bir hareket yok. Yaşanan olumlu hava, daha çok çıkışlardaki yavaşlama nedeniyle olabilir. Enflasyon ve faizlerdeki gerileme de süreci olumlu etkiliyor. Biz bunu hayat sigortası tarafında daha net görüyoruz” dedi. Yurtseven, ayrıca BES’in hem gönüllü hem otomatik tarafta yeni açılımlara ihtiyacı olduğunu, 18 yaş altı bireylerin gönüllü BES’e alınmasının bu açıdan düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Otomatik BES’in başladığı 2017 başından bu yana sisteme alınanların kişi sayısının 16.3 milyon kişiden fazla olmasına rağmen, bugün gelinen noktada sistemden kalanların sayısının 5.2 milyonda olması dikkat çekmeye devam ediyor. Bugüne kadar düzenlenen sertifika sayısı 20 milyon adede dayanırken, sertifika açısından cayma oranı yüzde 51.1 olarak hesaplanıyor. Ayrıca cayma dışında da, sonlanma adı altında toplam oranı yüzde 18.7 olan sistemden çıkış var.