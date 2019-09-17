Petrolde büyük kriz

Suudi Arabistan’da, devlet petrol şirketi Aramco’ya ait iki büyük petrol tesisine yapılan saldırılar, en ağır darbeyi petrol ithalatçısı ülkelere vuracak. Saldırı sonrasında Brent petrol, dolar kuru ve uluslararası piyasalarda motorin ve benzin fiyatları arttı. Ton fiyatı, motorinde 582 dolardan 642 dolara, benzinde 584 dolardan 648 dolara fırladı.

Artan petrol fiyatları aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülkede enflasyon oranlarını da artıracak. Yılbaşından bu yana ardı ardına zamlanan benzin ve motorin fiyatlarına şimdi de Aramco krizi nedeniyle yeni zamlar gündeme geldi. Önceki gün motorine 7 kuruş zam gelirken, şimdi de motorine 12 kuruş, benzine de 35 kuruş zam geldi. Uzmanlara göre enerji ithal eden ülkeler, artan fiyatlardan dolayı zorlanacak.

ONARIM BELİRSİZLİĞİ

Saudi Aramco’nun dev Abqaib tesisini restore etmesinin haftalar hatta aylar alabileceğinin belirtilmesi, küresel tedarikçiye yapılan saldırının jeopolitik sonuçları ile birlikte petrol fiyatları üzerinde baskıyı artırıyor. Brent petrolün varil fiyatı, pazartesi günü son 30 yılın en sert günlük yükselişini kaydederek yüzde 15’lik artışla 70 doları aştıktan sonra dün 69 doların hemen altında işlem gördü. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıdan İran’ın sorumlu olduğunu ima ederek “Neredeyse tamamen biliyoruz” dedi. Suudi Arabistan ise saldırıda İran silahlarının kullanıldığını tespit ettiklerini açıkladı.

TESLİMAT ERTELENECEK

Petrol fiyatları, bölgede daha fazla çatışma beklentisiyle yükseldi. Bugün temel soru, Suudi Arabistan üretimini yarı yarıya düşüren ya da küresel tedarik zincirinin yüzde 5’ini kaybettiren büyük saldırıyı nasıl telafi edeceği yönünde.

Reuters’in iki kaynağa dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yönelik saldırı sonrası petrol üretiminin normal seviyelere beklenenden daha hızlı döneceği belirtildi. Brent petrolün varil fiyatı haberin ardından 64 dolar seviyelerine çekildi. Aramco, müşterilerine ekim ayı teslimatlarının bazılarının erteleneceğini de bildirdi.

75 DOLARA ÇIKABİLİR

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, önceki gün saldırıya ilişkin, petrol üretiminin yüzde 50’sinin kesildiğini söylemişti. Saudi Aramco Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser ise tekrar tam kapasiteyle üretimin haftalar alabileceği uyarısında bulunmuştu.

Goldman Sachs, Aramco’nun petrol sahalarına yönelik saldırılarının ardından dünyanın en büyük tedarik zincirinde meydana gelen arz kısıntısının uzun sürmesi durumunda Brent petrolün varil fiyatının 75 doları aşabileceği uyarısında bulundu.

Aramco’ya yapılan Drone saldırıları hafta sonu 5.7 milyon varillik üretimi devre dışı bıraktı.