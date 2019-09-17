İşgalin çimentosu Türkiye’den

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Kazanırsam Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi’ni ve Ölü Deniz’in kuzeyini ilhak edeceğim” çıkışı sonrasında İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı’nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ümmetin tümü birlikte tepki vermiş olsaydı ABD ve İsrail’in pervasız planları, politikaları ve davranışları bu noktaya hiç gelmeyecekti” yanıtını verdi. Çavuşoğlu, ayrıca Netanyahu’nun seçim vaadini “alçakça bir girişim” olarak nitelendirdi. Ankara’dan Tel Aviv’e yönelik sert sözler gelirken, iki ülke arası ticaretteki artış dikkat çekiyor. Dahası Filistin topraklarını işgal ederek inşa ettiği yasadışı yerleşimlerin çimentosu da Türkiye’den gidiyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2019’un ocak-ağustos döneminde Türkiye’nin İsrail’e toplam “Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri” ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.8 artarak 155.7 milyon dolara yükseldi.

İsrail ile ticaret dörde katlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’i dönem dönem “işgal devleti” olarak adlandırsa da iki ülke arasındaki ticaret istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Türkiye’nin İsrail’e toplam ihracatı 2019’un ocak-ağustos döneminde yüzde 11.2 artışla 2 milyar 821 milyon dolara yükselirken, ocak-temmuz döneminde İsrail’den yapılan ithalat yüzde 7’lik artışla 1 milyar 106 milyon dolara yükseldi. 2002’de 1 milyar 575 milyon dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 16 yılda yüzde 256 artışla 5 milyar 608 milyon dolara yükseldi.



Türkiye’nin 2019’un ilk 8 aylık döneminde İsrail’e yaptığı toplam ihracatın yüzde 5.5’ini çimento ürünleri oluşturdu. İsrail 2018 yılında tonu ortalama 75 dolardan 235 milyon dolarlık çimento ithalatı yaparken, bunun 63.8 milyon dolarla yüzde 27’lik kısmını tonu 40 dolardan Türkiye’den aldı. 2019’un ilk 7 aylık döneminde Türkiye’nin İsrail’e çimento ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46.6’lık artışla 51 milyon dolara yükseldi. Türkiye’nin İsrail’e çimento ihracatında fiyatın, ortalamanın yüzde yüzde 46 altında olması da dikkat çekiyor.



2018’de yapılan toplam 7.4 milyon ton çimento ihracatının 1.2 milyonu İsrail’e yapılırken, bu alanda İsrail, 1.8 milyon tonluk ABD’nin ardından ikinci sırada yer aldı.