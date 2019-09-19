FED faiz kararını açıkladı: İşte dolarda son durum!

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Dün akşam açıklanan Fed faiz kararı sonrası dolar/TL bu sabah güne 5.69 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar/TL saat 07.03 itibarıyla 5.6852/5.6878'den işlem görüyor, kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bankacılar ABD Merkez Bankası’nın faiz kararının gelişmekte olan ülke para birimleri açısından yön belirleyici olacağını belirtiyorlardı. Fed faiz kararı sonrası dolar yönünü değiştirdi.

Dün akşam açıklanan Fed faiz kararı sonrası dolar/TL bu sabah güne 5.69 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar/TL Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırı sonrası petrol fiyatlarındaki %20'ye yaklaşan sert yükselişin neredeyse tamamının ortadan kalkması ve fiyatların saldırı öncesi seviyelere yaklaşmasıyla birlikte yönünü değiştirdi.

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