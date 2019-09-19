Yaşlanıyoruz dışlanıyoruz

Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Pratikleri Araştırması, Türkiye nüfusunun hızla yaşlandığını, ancak buna hazırlanmak için ne maddi ne manevi ne de altyapı olarak hazırlıklı olunmadığını ortaya koydu. Yaşlanma hızı konusunda İsveç’in 100 yılda geldiği noktaya Türkiye 11 yılda geldi.

AvivaSA’nın, Yaşama Dair Vakıf (YADA) işbirliğinde ve Akdeniz Üniversitesi danışmanlığında yapılan araştırmaya göre Türkiye’de yaşlıların refah düzeyi düşük ve yoksullar. Türkiye’de 12 milyon emekli varken yaşlıların yüzde 17’si ise yoksul. AvivaSA Üst Yöneticisi Fırat Kuruca ve YADA Vakfı Kurucu üyesi Dr. Ulaş Tol’un açıkladığı araştırmada öne çıkan veriler şöyle:

- Türkiye’deki emeklilerin 1.4 milyonu 35-49 yaş, 5.4 milyonu 50- 64 yaş, 5.6 milyonu da 65 üst yaş grubunda bulunuyor.

- Türkiye’de refah ve eğitim düzeyi düşük yaşlı nüfus dikkat çekiyor. Haneye giren toplam aylık gelir 2 bin TL’nin altında. 10 yıl öncesine göre 65 yaş üstü maddi durumunun kötüleştiğini söylüyor.

- Emekli olanların yüzde 71’i çalışmayı tümüyle bırakıyor.

- Harcamalar artarken birikimleri düşüyor. 65 yaş üstünde giyim alışverişi dip yapıyor.

- Yaşlılık deyince ilk çağrıştırdığı kelimeler hastalık, ölüm ve ekonomik zorluklar. Bakıma muhtaç kalmak ve ekonomik özgürlüğe sahip olmamak en büyük endişe.

- Tek hedef var emeklilik. Ama emeklilikte ne yapılacağına dair hiçbir planları yok. Toplum kendini yaşlanmaya hazır hissetmiyor. Yaşlanınca eve kapanılıyor. Kadınlarda bu oran daha yüksek.

- 65 yaş üstündekilerin en büyük kaygılarından biri yalnızlaşma.

- Ebeveynler her yaşta çocuklarına maddi destek vermeye devam ediyor. Çocuklardan onlara giden miktar ise çok düşük.

- 65 yaş üstünün yüzde 65’i türkü dinliyor. 61 yaşında cinsel hayatın bittiğini düşünüyorlar.

AKILLI CEP REVAÇTA

- 65 yaş üstünün yüzde 58’inde akıllı telefon bulunurken, bilgisayar sahipliği yüzde 8’de kalıyor. Yine WhatsApp üyeliği yüzde 81, Facebook üyeliği yüzde 83 düzeyinde.

- Kadın dul kalınca özgürleştiğini hissediyor, erkek depresifleşiyor, tekrar evlenmek istiyor.

- 65 yaş üstünün yüzde 44’ü kilolu, yüzde 18’i obez. 50-64 yaşta ise kilolu oranı yüzde 40, obez oranı yüzde 20.