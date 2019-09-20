Bitcoin yeniden 10 bin doların üzerinde

Küresel piyasalarda Saudi Aramco saldırısı sonrası petrol ve altın fiyatlarındaki dalgalanmanın hisse senedi piyasalarına da olumsuz yansımasıyla yatırımcılar endişelenmişti. ABD ve Çin delegasyonları arasında Cuma günü devam edecek olan ticari müzakereler öncesi ABD yönetiminin 250 milyar dolar ek gümrük vergisi uygulanması planlanan Çin ürünlerinden 437’sine muafiyet uygulayacağı gelişmeleriyle piyasalarda görülen toparlanma, kripto para birimleri piyasalarına da yansıdı.

Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.64 artışla 10 bin 162 dolara yükseldi ve 182 milyar 376 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 67.6’sını oluşturdu.

Atoz Markets’da kripto para birimleri piyasalarına yönelik Sanmi Adeagbo’nun öngörülerine göre, Bitcoin’in 11 bin dolar, 12 bin 300 dolar, 13 bin 100 dolar ve 13 bin 900 doların direnç düzeyleri olarak önem kazandığı belirtilirken, en yüksek hacimli kripto para biriminin 9,600 dolar, 9,800 dolar, 9,100 dolar veya 7,200 dolarda da destek bulması bekleniyor.

Bitcoin’deki toparlanmaya paralel olarak toplam 2,880 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 84’ü yükseldi ve piyasadaki artışa yüzde 75.82 ile 42’nci sıradaki ABBC Coin öncülük etti. En büyük 10’dan da yüzde 0.10 ve yüzde 5.33 ile sırasıyla yalnızca Tether ve Stellar düşerken, yüzde 4.15 ile de en çok Ethereum değer kazandı.

Söz konusu görünümün ardından piyasa hacmi son 24 saatte 269 milyar 792 milyon dolarla 270 milyar dolara yaklaşırken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 63 milyar 993 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 2.64

2.Ethereum yüzde 4.15

3.Ripple yüzde 0.04

4.Bitcoin Cash yüzde 1.93

5.Litecoin yüzde 1.24

7.EOS yüzde 0.79

8.Binance Coin yüzde 1.71

9. Bitcoin SV yüzde 2.99 yükselirken

6.Tether yüzde 0.10

10.Stellar yüzde 5.33 düştü.