Dolarda 'ZK hareketi': Yeniden yükseldi

TCMB'nin dün piyasadan 2.1 milyar dolar likidite çeken yabancı para mevduatlarında zorunlu karşılıkları artırmasıyla dolar kuru 5.75 üzerini gördü.

Dolar/TL, son iki haftada 5.65'li seviyelere doğru geriledi ancak Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırı ve Fed kararı her iki düşüşü de yavaşlatan ya da tersine çeviren gelişmeler olunca 5.75'ten döndü.

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırı sonrası petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişin önemli bir bölümü kalıcı olmadı. Ancak saldırı ABD-İran ilişkileri başta olmak üzere jeopolitik endişeleri artırdı.

Reuters'ın haberine göre Saudi Aramco yetkilileri, bugün yaptığı açıklamada petrol üretiminin eylül sonu itibarıyla normale döneceğini açıkladı. Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla faiz indirimi için net sinyal gelmemesi ve niceliksel mali genişleme beklentilerinin karşılanmamasıyla dolar/TL yönünü yukarı çevirdi ve kur 5.70 üzerinde tutundu.



(Habertürk)