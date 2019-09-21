Hamsinin fiyatı beşe katlandı

Trabzon’da 3 gün önce kilogram fiyatı 5-10 TL arasında satılan hamsinin fiyatı, hava şartları nedeniyle denizin fırtınalı olması sonucu 25 TL’ye yükseldi. Balıkçı Serdar Korkmaz, Trabzon’da bazı tekneler hava muhalefeti nedeniyle denize açılamadığından dolayı tezgâhlardaki hamsinin İstanbul’dan geldiğini söyledi.

Korkmaz, “Az geldiği için fiyatı 25 TL. İki gün önce 7.5-10 TL’ye satıyorduk. Bir ara bol geldiği için fiyatı 5 TL’ye kadar bile düşmüştü. Dolayısıyla 3 gün sonra fiyatı 5 katına kadar çıktı diyebiliriz” dedi. Balıkçılardan Yakup Bektaşoğlu ise, havaların soğumasıyla birlikte diğer balık çeşitlerinin de fiyatının arttığını aktardı.