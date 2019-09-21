Lükste tasarrufa gerek yok

Arcoglobal, sadece lüks perakende mağazalarına mobilya üreten bir Türk mimarlık firması. ABD’den Avustralya’ya 23 farklı ülkedeki, aralarında Prada, Michael Kors’un da bulunduğu 70 lüks markanın 181 farklı yeri için üretim yapan şirketin, şaşırtan uygulamalarından biri ise bazı mobilyaları, mesafe ne kadar uzak olursa olsun monte edilmiş olarak yollaması.

BEYAZ YAKALI ÇOK

12 yıldır faaliyette olan şirketin kurucu ortaklarından Alparslan Özarpat, lüks marka mağazacılığında mücevher kalitesinde iş yapılması gerekli olduğundan sipariş veren şirketlerin işi şansa bırakmadığını ve fiyattan çok güven unsurunun önemli olduğunu vurguladı.

Üretim merkezindeki 120 kişilik ekibin içinde mavi yakalıdan çok mühendis mimar çalıştıran, onlara zorunlu yabancı dil eğitimi yaptıran şirket bu yıl 17.5 milyon Avro’luk 76 proje yürütüyor. Geçen yıl İstanbul Havalimanı’ndaki lüks segment mağazalar için de mobilya ürettiklerini hatırlatan Özarpat, şöyle devam etti: “Bizi ayırt eden şey, terzi atölyesi felsefesiyle çalışmamız. Gerek teslim tarihi, gerek mühendislik anlamında riski sıfıra indirmek zorundayız.” Bu piyasada pazarlık da yapılmıyor. Sipariş veren firma, fiyattan çok kaliteye ve bütün özel ölçülerine uyulmasına önem veriyor, yani burada hiçbir ürün fabrikasyon değil, sipariş üzerine elde yapılanlar. Kurucu ortaklardan Orçun Özkan da Londra, Dubai ve San Francisco’da ofisleri bulunduğunu belirterek, hedeflerinin yurtdışında iş üretmedikleri ülke kalmaması olduğunu ifade etti.